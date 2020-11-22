Починаюча модель Соня Євдокименко, внучка співачки Софії Ротару, вразила фігурою без білизни

Як повідомляє Politeka, фотографією знаменитість поділилася в Instagram.

"Прокинулася в раю", - коротко підписаний кадр.

Уточнимо, що на фотографії Євдокименко позує спиною на камеру, позбувшись білизни. При цьому знаменитість вирішила до непристойності приспустити наряд, спокусливо нахиливши при цьому голову.

Буквально за кілька хвилин її фотографії набрала кілька сотень лайків від шанувальників. Люди захоплювалися кумиром, про що говорить те, що відбувається в коментарях

"Вау", " красуня!",- пишуть фанати знаменитості.

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Так, на опублікованих кадрах сяюча Євдокименко позує, приспустивши ефектно піджак. Через це в кадр потрапив напівпрозорий топ красуні. Доповнити образ дівчина вирішила ледь помітним макіяжем і елегантною укладанням.

На іншому знімку Євдокименко позує вже на балконі, але все в тому ж вбранні. Знаменитість, як можна помітити, вирішила прийняти "сонячні ванни".

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