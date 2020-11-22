Начинающая модель Соня Евдокименко, внучка певицы Софии Ротару, впечатлила фигурой без белья

Как сообщает Politeka, фотографией знаменитость поделилась в Instagram.

«Проснулась в раю», - коротко подписан кадр.

Уточним, что на фотографии Евдокименко позирует спиной на камеру, избавившись от белья. При этом знаменитость решила до неприличия приспустить наряд, соблазнительно наклонив при этом голову.

Буквально за несколько минут ее фотографии набрала несколько сотен лайков от поклонников. Люди восхищались кумиром, о чем говорит происходящее в комментариях

«Вау», «красотка!», - пишут фанаты знаменитости.

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Так, на опубликованных кадрах сияющая Евдокименко позирует, приспустив эффектно пиджак. Из-за этого в кадр попал полупрозрачный топ красотки. Дополнить образ девушка решила едва заметным макияжем и элегантной укладкой.

На другом снимке Евдокименко позирует уже на балконе, но все в том же наряде. Знаменитость, как можно заметить, решила принять «солнечные ванны».

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