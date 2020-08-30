София Ротару поделилась яркими семейными фото с юбилея своего сына

24 августа сыну легендарной украинской певицы Руслану Евдокименко исполнилось 50 лет. По случаю юбилея для празднования собралась вся его семья, в том числе сама Ротару и дочь Руслана, восходящая звезда София Евдокименко.

Спустя почти неделю после празднования Ротару решила поделиться кадрами торжества в своем Инстаграм. Об этом пишет Politeka.net.

Так, певица опубликовала фотографии, на которых они с семьей празднуют юбилей Руслана во дворе своего особняка. На снимках родные певицы выглядят счастливо и непринужденно.

Среди фото есть как снимки всей семьи, так и отдельные снимки Ротару с сыном и внучкой. Звезда также поделилась и фото, на котором позирует одна. На нем можно заметить, что певица совсем не выглядит на свой возраст.

Поклонники артистки активно комментируют снимки.

«Как шикарно выглядите. Мы Вас очень любим», «Это счастье - жить такой дружной семьёй!», «Какой внук красавец!», «Сын старше тут, харе фотошопить себя», «Невероятно молодая и красивая, не меняющаяся с годами, талантливая и любимая миллионами, это просто невероятно так выглядеть в 73 года, фантастика!», «Нет слов. Вы потрясающе красивы», «Всегда восхищалась вашим талантом и красотой!», «Как такое возможно? Ведьма) в хорошем смысле», - пишут люди.

Напомним, 73-летняя София Ротару принимает поздравления, Киркоров не сдержался.

Как сообщала Politeka, София Ротару забыла о возрасте и порезвилась с дружками-красавцами на природе.

Также Politeka писала, что красотка-сестра Софии Ротару сразила наповал экс-любовника Наташи Королевой.