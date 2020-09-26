Юная внучка Софии Ротару Соня Евдокименко поделилась кадрами с новой квартиры

Как передает Politeka.net , фото после переезда певица опубликовала на своей страничке в Instagram.



"Все будет наполнено смехом, свежими цветами и хорошей музыкой", - сообщила она в подписи к посту.

Судя по геолокации, новую квартиру она приобрела на Манхеттене.

В кадре Соня предстала сидя на полу и делая селфи, которое выдалось довольно пикантным, поскольку облачилась красавица в шелковую пижаму с кружевным низом.

Поклонники не только поздравили Соню с обновкой, но и отметили нереальную красоту внучки легендарной певицы Софии Ротару.

"С переездом на новую квартиру", "Поздравляем с новым домом", "Ты прекрасна", "Вы красотка", - писали в комментариях под постом.