Юная внучка Софии Ротару Соня Евдокименко поделилась кадрами с новой квартиры
"Все будет наполнено смехом, свежими цветами и хорошей музыкой", - сообщила она в подписи к посту.
Судя по геолокации, новую квартиру она приобрела на Манхеттене.
В кадре Соня предстала сидя на полу и делая селфи, которое выдалось довольно пикантным, поскольку облачилась красавица в шелковую пижаму с кружевным низом.
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Поклонники не только поздравили Соню с обновкой, но и отметили нереальную красоту внучки легендарной певицы Софии Ротару.
"С переездом на новую квартиру", "Поздравляем с новым домом", "Ты прекрасна", "Вы красотка", - писали в комментариях под постом.
Ранее внучка Софии Ротару устроила дерзкую фотосессию в машине в соблазнительном наряде. На фото Соня сидит в авто с открытой дверцей. На девушке стильный купальник цвета хаки с глубоким декольте и кокетливым декором на нем. Сверху красотка накинула свободную белую рубашку, которую она оставила расстегнутой.
Напомним, дерзкая внучка Ротару показала мастер-класс на ринге, бабушка может быть спокойна.
Как сообщала Politeka, вечно молодая София Ротару засветила всю свою семью на празднике.
Также Politeka писала, что внучка Ротару впечатлила нарядом для прогулки по Нью-Йорку, мама не сдержалась.