Юная внучка Софии Ротару Соня Евдокименко поделилась кадрами с новой квартиры

Как передает Politeka.net, фото после переезда певица опубликовала на своей страничке в Instagram.


"Все будет наполнено смехом, свежими цветами и хорошей музыкой", - сообщила она в подписи к посту.

Судя по геолокации, новую квартиру она приобрела на Манхеттене.

В кадре Соня предстала сидя на полу и делая селфи, которое выдалось довольно пикантным, поскольку облачилась красавица в шелковую пижаму с кружевным низом.

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Поклонники не только поздравили Соню с обновкой, но и отметили нереальную красоту внучки легендарной певицы Софии Ротару.

"С переездом на новую квартиру", "Поздравляем с новым домом", "Ты прекрасна", "Вы красотка", - писали в комментариях под постом.

Ранее внучка Софии Ротару устроила дерзкую фотосессию в машине в соблазнительном наряде. На фото Соня сидит в авто с открытой дверцей. На девушке стильный купальник цвета хаки с глубоким декольте и кокетливым декором на нем. Сверху красотка накинула свободную белую рубашку, которую она оставила расстегнутой.