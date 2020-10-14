Начинающая певица и модель Соня Евдокименко, которая является племянницей Софии Ротару, похвасталась новым нежным образом

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на Instagram знаменитости.

Так, на опубликованных кадрах сияющая Евдокименко позирует, приспустив эффектно пиджак. Из-за этого в кадр попал полупрозрачный топ красотки. Дополнить образ девушка решила едва заметным макияжем и элегантной укладкой.

На другом снимке Евдокименко позирует уже на балконе, но все в том же наряде. Знаменитость, как можно заметить, решила принять «солнечные ванны».

«Прекрасная», «солнечная», «Самая достойная, красивая и аристократичная девушка! Все только и делают, что в трусах фоткаются», «малышка, ты супер», - пишут ее поклонники.

До этого мы рассказывали, что Соня Евдокименко похвасталась чрезвычайно чувственным снимком. На опубликованном кадре девушка позирует в черной майке и белоснежном комбинезоне.

Она решила приспустить наряд на плечи, а в руках красотка держала поводья с лошадью, едва касаясь головы животного.

Слегка растрепанная юная красотка блеснула пикантными линиями упругого бюста, повернувшись к камере выгодной стороной. Приглушенное освещение и светлые тона придали этому кадру некую атмосферность.

Напомним, дерзкая внучка Ротару показала мастер-класс на ринге, бабушка может быть спокойна.

Как сообщала Politeka, вечно молодая София Ротару засветила всю свою семью на празднике.

Также Politeka писала, что сияющая внучка Софии Ротару поделилась радостным известием.