Внучка легендарной певицы Софии Ротару Соня Евдокименко показала, как тренируется

На кадрах Соня позировала в топе и черных лосинах. Образ красотка дополнила защитной маской и боксерскими перчатками, а на ногах виднелись кроссовки. Евдокименко стояла на ринге, а рядом можно увидеть тренера в футболке, шортах и кроссовках. Как можно понять, девушка боксировала и тренировала удар. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на фан-страничку знаменитости.

"Отличная тренировка", - подписали кадры.

Фанаты посмотрели ролик более 200 раз и написали пару комментариев, среди которых: "Супер", "Огонь".

Сообщалось, что София Ротару поделилась яркими семейными фото с юбилея своего сына.

Так, певица опубликовала фотографии, на которых они с семьей празднуют юбилей Руслана во дворе своего особняка. На снимках родные певицы выглядят счастливо и непринужденно.

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«Кошачий гламур. А вы предпочитаете подчеркивать глаза или губы?» - спросила она у фолловеров.

София Ева одета в белую рубашку, под которой, как можно сделать вывод по обнаженному плечу, нет белья.

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