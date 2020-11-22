19-річна дочка української співачки Віри Брежнєвої Соня Кіперман вразила розкішною фігурою на відпочинку цього літа
Як повідомляє Politeka, фотографію знаменитість опублікувала у себе в Instagram.
"Сумую за літом", - коротко йдеться в повідомленні.
Уточнимо, що на опублікованій фотографії Кіперман позує, лежачи в тісному топі й міні-шортах, демонструючи бездоганну фігуру. Обличчя красуні при цьому непомітно, хоча знімок і без цього виглядає бездоганно.
При цьому шанувальників знаменитість позбавила від можливості що-небудь сказати, викинувши кадр в каруселі Sotires.
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Як ми розповідали до цього, дочка відомої української співачки Віри Брежнєвої, яка живе і будує кар'єру в Росії, Соня Кіперман показала себе в новому образі
На фото Соня позувала в білих шортиках й топі, які мінімально прикривали тіло красуні. Зірка доповнила образ босоніжками на пристойному каблуці й спокусливо сіла на диван, витягнувши ніжки вперед.
"Він був мій найсолодший сон", - написала зірка під публікацією.
Шанувальники знаменитості буквально "зірвалися з ланцюга", закидавши кумира сотнями компліментів, про що свідчить те, що відбувається під фотографією.
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