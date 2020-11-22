19-летняя дочь украинской певицы Веры Брежневой Соня Киперман впечатлила роскошной фигурой на отдыхе этим летом
Как сообщает Politeka, фотографию знаменитость опубликовала у себя в Instagram.
«Скучаю по лету», - коротко говорится в сообщении.
Уточним, что на опубликованной фотографии Киперман позирует, лежа в тесном топе и мини-шортах, демонстрируя безупречную фигуру. Лица красотки при этом незаметно, хотя снимок и без этого выглядит безупречно.
При этом поклонников знаменитость избавила от возможности что-либо сказать, выбросив кадр в карусели Sotires.
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Как мы рассказывали до этого, дочь известной украинской певицы Веры Брежневой, которая живет и строит карьеру в России, Соня Киперман показала себя в новом образе
На фото Соня позировала в белых шортиках и топе, которые минимально прикрывали тело красотки. Звезда дополнила образ босоножками на приличном каблуке и соблазнительно села на диван, вытянув ножки вперед.
"Он был мой самый сладкий сон", - написала звезда под публикацией.
Поклонники знаменитости буквально "сорвались с цепи", забросав кумира сотнями комплиментов, о чем свидетельствует происходящее под фотографией.
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