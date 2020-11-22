Виплати на дитину у 2021 році можуть істотно змінитися, відповідна ініціатива вже знаходиться в будівлі парламенту
Про це розповів голова Комітету ВР з питань податкової та митної політики Данило Гетманцев, передає "24 канал".
Уточнимо, що зараз жінка отримує за народження дитини 41 280 гривень. З них відразу після народження видаються 10 320 грн, а потім по 860 грн протягом трьох років. Так буде і в наступному році, проте депутати хочуть повернути колишню практику: збільшити розмір допомоги, подвоюючи його при народженні другого і третього дітей.
"Я хочу, щоб ми повернулися до тієї практики, яку мали до 2013 року. Коли за першу дитину при курсі 8 гривень за долар сім'я отримувала 30 тисяч гривень, за другу 60 тисяч, а за третю ще більше – 120 тисяч гривень", - зазначив він.
Крім того, планується також змінити розмір допомоги в рамках «пакету малюка». З грудня цього року розмір допомоги становитиме 5 763 грн, з першого дня літа наступного року – 6 039 грн; а з грудня наступного року-6 300 гривень.
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Передбачається, що з літа 2021-го «пакет малюка» можна буде отримати у вигляді грошей. Але за умови, що кошти будуть витрачені на дитину.
До цього ми розповідали, що декретну відпустку в Україні може оформити не обов'язково мама дитини, а й батько, бабуся, дідусь, дядько або тітка дитини.
З наступного року, щоб оформити декрет, насамперед майбутній мамі необхідно медичний висновок від лікаря, яке і стане підставою для відпустки.
Нагадавши про виплати для українців: хто отримає гроші за новим законом.
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