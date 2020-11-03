Как рост прожиточного минимума в 2021 году, может отразиться на социальные выплаты

Известно, что прожиточный минимум для детей влияет на размер социальных выбрал. Уже с первого декабря этого года минимум для детей до шести лет будет составлять 1 921 гривну, а для детей до 18 лет - 2 395 грн.

В следующем году, по проекту госбюджета, запланировано, что минимум для ребенка с первого июля составит - до шести лет - 2 013 грн, а до 18 лет - 2 510 грн, а с декабря 2021 года - до шести лет - 2 100 грн, а до 18 лет - 2 618 гривен, пишет Канал 24.

Помощь на детей, над которыми установлена опека или попечительство, а также для детей-сирот, лишенным родительской опеки - назначают 2,5 прожиточных минимумов. Так, с этого года дошкольникам будут выплачивать 3 803 грн, с 1 июля 2021 - 5 033 грн, а с 1 декабря - 5 250 грн.

Подросткам до 18 лет - с 1 декабря 2020 года – 5 988 грн, с 1 июля 2021 года – 6 275 грн; с 1 декабря 2021 года – 6 545 грн. А если ребенок, над которым установили опеку или попечительство, имеет инвалидность, то выплаты равны 3,5 прожиточным минимумам. С 1 декабря для детей до 6 лет – 6 724 грн, людям с 6 до 18 лет – 8 383 гривны. Одинокие матери будут получать разницу между 100% прожиточного минимума и среднемесячным совокупным доходом семьи в расчете на одного члена семьи. Беременные украинки могут рассчитывать на декретные - 100% от средней зарплаты по месту официального трудоустройства. 12 последних месяцев делят на количество отработанных дней. В результате выйдет сумма за один день декретного отпуска. Беременные ФОПы получат декретные, если платят ЕСВ, размер выплат зависит от дохода. Нетрудоустроенные женщины могут получить декретные, которые будут составлять минимум 25% прожиточного минимума для трудоспособных лиц. Получается, что размер минимальной декретной помощи для безработных составит: с 1 декабря этого года – 2 383 грн; 1 июля 2021 года – 2 635 грн; с 1 декабря 2021 года – 2 749 грн. При рождении ребенка выплаты останутся прежними: 41 280 гривен за рождение (10 320 гривен сразу и еще по 860 грн ежемесячно в течение 3 лет). Возможно, депутаты пересмотрят размеры этих выплат.

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