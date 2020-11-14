Декретный отпуск в Украине может оформить не обязательно мама ребенка, но и отец, бабушка, дедушка, дядя или тетя ребенка

Со следующего года, чтобы оформить декрет, первым делом будущей маме необходимо медицинское заключение от врача, которое и станет основанием для отпуска, передает «24 канал».

Если она работает, то заключение необходимо предоставить работодателю.

Если же будущая мама – ФЛП, ей придется немного побегать, чтобы собрать целый пакет документов для оформления декретного отпуска. Так, кроме больничного листа в связи с выходом в декрет, ей нужно получить в налоговой справку об уплате ЕСВ и при этом не иметь никаких долгов, открыть в банке счет, на который будут поступать декретные выплаты, а затем предоставить документы в Фонд соцстрахования по временной нетрудоспособности

Безработные беременные или те, которые учатся, должны обратиться с заявлением в региональное отделение труда и соцзащиты. Им необходимо предоставить справку с места учебы, службы, центра занятости или ликвидационной комиссии.

Если декрет оформляет кто-то из родственников, то им необходимо предоставить работодателю заявление о предоставлении отпуска, копию свидетельства о рождении ребенка, справку, что свидетельствует о том, что мать ребенка приступила к работе в условиях полного рабочего времени, до окончания отпуска по уходу за ребенком. Последняя выдается по месту работы. И конечно же, нужно подать документ, который подтверждает родственные связи.

Что касается продолжительности декретного отпуска, то он разбит на две части: до родов и после. Первый начинается на 32 неделе беременности и длится 70 дней. Со дня родов женщине оплачивается еще 56 дней отпуска. То есть общая продолжительность его 126 дней.

Однако и тут есть свои нюансы. Если, например, родилась двойня, женщина может рассчитывать на 70 дней отпуска после родов. То же касается и тех случаев, когда роды были тяжелые и имели осложнения или закончились кесаревым сечением. Тогда отпуск составит 140 дней.

Роженицы, пострадавшие вследствие аварии на ЧАЭС, имеют право на 180 дней оплачиваемого декретного отпуска.

По истечении этого периода женщина имеет право продлить декрет, оформив отпуск по уходу за ребенком до трех лет. Это право распространяется и на других родственников. Более того, декрет можно разделить: первые полтора года в декретном отпуске посидит мама ребенка, вторые полтора года – отец. При этом продолжительность пребывания в декрете засчитывается в трудовой стаж.

Что касается декретных выплат, то на них могут рассчитывать все матери, независимо от социального статуса и возраста, а не только те, кто работает.

Для работающих женщин размер декретных выплат составляет 100% от средней зарплаты по месту работы, причем речь идет об официальном доходе. При расчете суммы берется зарплата женщины за последний год и делится на количество отработанных дней. Эта сумма и будет платой за один день в декретном отпуске.

Максимальный размер пособия за месяц – 15 минимальных зарплат. То есть в следующем году это будет 80 тысяч гривен. Минимальный размер пособия равен минимальной зарплате и составит шесть тысяч гривен.

Для женщин-ФЛП также могут рассчитывать на декретные выплаты, поскольку они платят ЕСВ. Сумма выплат зависит от дохода, и они могут получить 100% от своей средней зарплаты за последние 12 месяцев. Суммы минимальных и максимальных выплат такие же, как уже озвучивались выше.

Что касается женщин, которые не трудоустроены официально, не являются ФЛП или учатся, то они могут тоже рассчитывать на выплаты в декрете. Это те женщины, которые стоят в центре занятости и зарегистрированы как безработные, женщины, которые служат в органах СБУ, ВСУ, органах полиции, других учреждениях гражданской защиты, женщины, уволенные из-за ликвидации учреждения или предприятия, где работали, а также женщины, которые не работают.

Размер выплат для них будет ниже. Они могут получить от 25% прожиточного минимума для трудоспособных лиц.

Со следующего года размер минимальной декретной помощи будет таким:

С 1 декабря 2020 - 2383 гривны;

С 1 июля 2021 - 2635 гривен;

С 1 декабря 2021 - 2749 гривен.

Как подсчитали в Фонде соцстрахования, средний размер выплат за отпуск по беременности или роды составляет 280 гривен. Это на 14,5% больше, чем в начале года.

Кроме декретных выплат, женщины получают финансовую помощь после рождения ребенка в размере 41 280 гривен: 10320 гривен сразу и еще по 860 гривен ежемесячно в течение трех лет, а также пакет малыша стоимостью 5000 гривен.

Напомним о выплатах для украинцев: кто получит деньги по новому закону.

Как сообщала Politeka, на какие суммы из бюджета-2021 могут рассчитывать украинцы, решение Рады.

Также Politeka писала, что соцвыплаты в Украине взлетят вверх, озвучены новые суммы.