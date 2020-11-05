В бюджете на 2021 год заложили возможности для повышения зарплат и перезапуска украинской экономики после эпидемии
Как сообщает Politeka.net, пятого ноября Верховная Рада рассмотрела проект в первом чтении. Его поддержали 275 из 450 народных депутатов:
"Слуга народа" - 209
"Довіра" - 20
"Батькивщина" - 19
"За майбутнє" - 16
"Внефракционные" - 11
Проект бюджета на 2021 год подготовили на основе макроэкономическом прогноза, составленного в июле. Документ предусматривает такие показатели в Украине:
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ВВП — 4,5 триллиона гривен, рост на уровне 4,6%;
Планируемые доходы — 1071 миллиард гривен (+ 92,3 миллиарда гривен в план текущего года);
Расходы — 1350 млрд грн;
Средняя зарплата в месяц — 13,6 тысяч гривен;
Потребительская инфляция — 7,3%;
Государственный долг к ВВП — 64,6%.
Дефицит — 270 миллиардов гривен (уровень снизили на 1,5% - до 6%);
Инфляция — 7,3%.
Основные статьи расходов, заложенные в госбюджет-2020:
На образование выделили рекордную сумму в 174 миллиардов гривен (на 34 миллиарда больше, чем в 2020 году). Благодаря этим деньгам доплаты к зарплатам учителей вырастут на 30%.
Рекордные средства заложили и на здравоохранение — 156 миллиардов гривен (на 27,5 миллиардов гривен больше), зарплаты медиков планируют увеличить на 30%.
Повышение минимальной зарплаты — до шести тысяч гривен с первого января 2021 и до 6,5 тысячи с первого июля (+41,4 миллиарда гривен).
Безопасность и оборона — 267 миллиардов гривен (+21 миллиарда гривен).
Социальные выплаты — 324 миллиарда гривен (+7,5 миллиарда к плану 2020 года), из них 204 миллиарда выделили в Пенсионный фонд. В проект добавили статью о доплате для пенсионеров старше 75 лет и выделили на них 2,4 миллиарда. Заложили также рост минимальной пенсии на 9,3% - с 1769 до 1934 гривен. А вот расходы на субсидии сократили почти на 7%.
Программа развития дорожной инфраструктуры «Большая стройка» — 150 миллиарда гривен (+20,7 миллиарда), на эти деньги должны построить и отремонтировать рекордные семь тысяч километров дорог.
Развитие бизнеса через кредитование — 12 миллиардов гривен.
Расходы на деятельность президента и содержание Офиса президента увеличили почти на 40%, на аппарат Верховной Рады – на 12%, Секретариат КМУ – около 14%.
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