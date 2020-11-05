В бюджете на 2021 год заложили возможности для повышения зарплат и перезапуска украинской экономики после эпидемии

Как сообщает Politeka.net, пятого ноября Верховная Рада рассмотрела проект в первом чтении. Его поддержали 275 из 450 народных депутатов:

"Слуга народа" - 209

"Довіра" - 20

"Батькивщина" - 19

"За майбутнє" - 16

"Внефракционные" - 11

Проект бюджета на 2021 год подготовили на основе макроэкономическом прогноза, составленного в июле. Документ предусматривает такие показатели в Украине:

ВВП — 4,5 триллиона гривен, рост на уровне 4,6%;

Планируемые доходы — 1071 миллиард гривен (+ 92,3 миллиарда гривен в план текущего года);

Расходы — 1350 млрд грн;

Средняя зарплата в месяц — 13,6 тысяч гривен;

Потребительская инфляция — 7,3%;

Государственный долг к ВВП — 64,6%.

Дефицит — 270 миллиардов гривен (уровень снизили на 1,5% - до 6%);

Инфляция — 7,3%.

Основные статьи расходов, заложенные в госбюджет-2020:

На образование выделили рекордную сумму в 174 миллиардов гривен (на 34 миллиарда больше, чем в 2020 году). Благодаря этим деньгам доплаты к зарплатам учителей вырастут на 30%.

Рекордные средства заложили и на здравоохранение — 156 миллиардов гривен (на 27,5 миллиардов гривен больше), зарплаты медиков планируют увеличить на 30%.

Повышение минимальной зарплаты — до шести тысяч гривен с первого января 2021 и до 6,5 тысячи с первого июля (+41,4 миллиарда гривен).

Безопасность и оборона — 267 миллиардов гривен (+21 миллиарда гривен).

Социальные выплаты — 324 миллиарда гривен (+7,5 миллиарда к плану 2020 года), из них 204 миллиарда выделили в Пенсионный фонд. В проект добавили статью о доплате для пенсионеров старше 75 лет и выделили на них 2,4 миллиарда. Заложили также рост минимальной пенсии на 9,3% - с 1769 до 1934 гривен. А вот расходы на субсидии сократили почти на 7%.

Программа развития дорожной инфраструктуры «Большая стройка» — 150 миллиарда гривен (+20,7 миллиарда), на эти деньги должны построить и отремонтировать рекордные семь тысяч километров дорог.

Развитие бизнеса через кредитование — 12 миллиардов гривен.

Расходы на деятельность президента и содержание Офиса президента увеличили почти на 40%, на аппарат Верховной Рады – на 12%, Секретариат КМУ – около 14%.

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