Программу материальной помощи безработным в Украине решили расширить
Об этом говорится в законопроекте №3010а, который Верховная рада приняла за основу в первом чтении 5 ноября.
Документ поддержали 292 парламентария.
Проект предлагает внести изменения в статью 471 закона "О занятости населения" и предусмотреть предоставление помощи по частичной безработице не только в период карантина из-за китайского вируса, а также в случае установления подобных ограничений в связи с другими заболеваниями в будущем.
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Закон предоставляет право Кабинету министров определять порядок предоставления пособия по частичной безработице на период карантина, его размер, сроки предоставления, а также порядок возврата средств, направленных на финансирование такой помощи.
Ранее сообщалось, что Фонду общеобязательного государственного социального страхования выделили дополнительные деньги на случай безработицы. Такое постановление принял Кабмин 28 октября.
В частности, денежные средства выделены для выплат пособий по безработице и по частичной безработице на период карантина по китайскому вирусу, следует из постановления, принятого на заседании правительства 28 октября.
Указано, что всего из Фонда борьбы с китайским вирусом выделено почти 1,28 млрд грн на бюджетные программы по выплатам безработным.
В частности, для обеспечения своевременной выплаты пособий по безработице выделены деньги на сумму почти 1,2 млрд грн. Для выплат по частичной безработице на период карантина — деньги на сумму 80 млн грн.
Как отметили в Минэкономики, по программе выплат по частичной безработице с начала правительственного карантина уже осуществлены выплаты на более 2,5 млрд грн.
Отметим, безработица в Украине за год увеличилась на 59% (159 тысяч человек) и составляет 427 тысяч человек. С начала карантина, то есть с 12 марта, статус безработного получили 525 тысяч человек – на 53% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Речь идет только о тех безработных, которые официально зарегистрировались.
Такие данные предоставил Государственный центр занятости в октябре.
Больше всего – в 1,8-2,8 раза – количество безработных выросло в Киевской, Одесской, Закарпатской, Львовской областях и Киеве. А вот в Луганской, Сумской, Днепропетровской, Черкасской и Винницкой областях их число увеличилось на 32-38%.
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