Такою ви її ще не бачили

Скандальна російська актриса Христина Асмус вразила шанувальників раптовим перевтіленням у культового героя

Як повідомляє Politeka, фотографією знаменитість поділилася в Instagram.

"Вибігаю сьогодні на зйомку... Дочка каже " Мам, а ти куди?"️️Я кажу "на роботу" Настя питає " на яку?"Я кажу" на зйомки. Я ж актриса» Настя: "а, ну так, усі ж знають, що ти Золото Геленджика!"😂 Ось так ось )))) » - йдеться в повідомленні.

Уточнимо, що на фотографії Асмус позує з кучериками і міні-шортах, нагадавши шанувальникам образ з культового фільму.

"Хто не пам'ятав - той згадав», «прям лисиця Аліса з Буратіно", " у вас гарний макіяж, особливо помада. Колір супер👍» « "Парочка, прям залік: Охлобистін-кіт Базиліо, Асмус-лисиця Аліса, ось питання, хто Буратіно«," яка мадам!",- пишуть вони.

До цього ми розповідали, що Христина Асмус увійшла в смак, граючи розкутих жінок у фільмах: подібні ролі сипляться на зірку одна за одною

Так, Христина позувала в захаращеній кімнаті, сидячи на бильці дивана. На ній була червона комбінація, помітно, що на пару размерчік більше, натягнута поверх нормальної білизни, і теплі чорні шкарпетки в білий горошок.

Нагадаємо, що Асмус показала, як виглядає її ідеальний день поруч з коханою людиною: рідкісний кадр.

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