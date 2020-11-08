Кристина Асмус вошла во вкус, играя раскрепощенных женщин в фильмах: подобные роли сыпятся на звезду одна за другой

Как передает Politeka.net, 32-летняя актриса опубликовала новые "сториз" в Инстаграм, на которых предстала в несколько нелепом виде.

Так, Кристина позировала в захламленной комнате, сидя на быльце дивана. На ней была красная комбинация, заметно, что на пару размерчиков больше, натянутая поверх нормального белья, и теплые черные носки в белый горошек.

На одном из кадров актриса расставила ноги, положив руки на пояс, и устало согнулась. На другом - стояла перед зеркалом спиной к камере, поправляя комбинацию, которая так и норовила с нее спасть. И на третьем - показала лицо крупным планом, с изможденным выражением и черными кругами вокруг глаз. "Обожаю переработки" - подписала этот снимок Кристина.

Также Асмус объяснила, откуда такой нелепый образ: "В фильме "Булки" - играю секс-бомбу".

Ранее звезда уже упоминала этот фильм. В частности, когда огорошила публику кадром в свадебном платье возле ЗАГСа. Тогда многие удивились, что не прошло и года после развода с комиком Гариком Хароламовым, а Кристина уже снова "впрягась" в брак.

Девушка раскрыла детали "свадьбы", успокоив фанатов, что это всего лишь фильм:

"👰🏼💍 Вчерашний образ был из фильма «Булки». Выстраданный фильм, который мы пытаемся снять уже с 3 раза 🙈 То пандемия, то закрытые границы, то моя аллергия, отменившая смены месяц назад, то (опять мой же) ковид... 😰 Поменялась группа, некоторые актёры... 🤙🏻 Фильм «Булки»!!! Смешнейшая мотивационная комедия!!!! 🍿".

До этого Асмус играла откровенные роли в фильме "Текст" (постельную сцену публика запомнит надолго) и "Китобой" (играла веб-модель, оказывающую "взрослые" услуги).

Напомним, что Асмус показала, как выглядит ее идеальный день рядом с любимым человеком: редкий кадр.

Как сообщала Politeka, Асмус на публике внезапно вспомнила о дочери и взбудоражила "взрослым смыслом": видео облетело сеть.

Также Politeka писала, что уставшая Асмус призналась, чего ей хочется больше всего: «Много есть, не мыть голову и…».