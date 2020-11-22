Українська модель Міла Кузнєцова вразила спокусливим танцем, приїхавши на вихідні до Львова

Як повідомляє Politeka, кадрами знаменитість поділилася у себе в Instagram.

"Львів - одне з моїх найулюбленіших міст. Люблю тут все: чудової краси храми, Старе місто, кав'ярні, стриману люб'язність львів'ян. По місту потрібно ходити пішки не тільки тому, що під ногами бруківка, а для того, щоб відчути його чарівність. Чарівність старовинної архітектури, аромату неперевершеної львівської кави, вальяжності місцевих жителів і абсолютно непередаваної атмосфери розслабленого спокою", - йдеться в повідомленні.

Уточнюється, що на опублікованих кадрах Кузнєцова розкрила курточку, спокусивши елегантними рухами під час танцю. А екстремальне декольте максимально оголювало розкішні принади.

"Танцюй душею і тілом», «ти дуже стильно виглядаєш», «тобі йде червоний колір», «Я так само вважаю, що Львів це дуже гарне місто. Ви дуже красива", " ти була у Львові, а я про це навіть не знаю», - пишуть її шанувальники.

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