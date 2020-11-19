Украинская модель Мила Кузнецова, которая обладает 13-м размером бюста, похвасталась своими прелестями
Как сообщает Politeka, кадрами знаменитость поделилась у себя на странице в Instagram.
Кузнецова рассказала, что ей посчастливилось побывать на допремьерном показе фильма "Линия горизонта".
«Фильм просто огонь!!! Любовная история, самолет, небо и катастрофа...», - поделилась впечатлениями модель.
При этом она показала короткое видео-бумеранг. Кузнецова запечатлена в красно-синей клетчатой рубашке, которую не удалось застегнуть из-за впечатляющего размера бюста модели.
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Образ дополняет яркий макияж с акцентом на глаза и красный маникюр. Кузнецова позирует в свойственном ей веселом игривом настроении.
Красотка получила массу комплиментов от фолловерв.
«Какая вы красивая», «Красотка», «Как и ты класс супер 💓🌹👅», «Ну ты и счастливица 💖💖 просто превосходно выглядишь💖🔥», «Это же моя любимая тема😍 выглядишь просто потрясающе», «Вау», «Мила, ты очень классно выглядишь, как всегда с хорошим настроением, супер», - пишут в комментариях.
Ранее украинская модель plus-size показала, как в коротком платьице в цветочек плясала перед парнем, то и дело задирая юбку. При этом соблазнительно сотрясалось ее выдающееся "богатство". все это происходило в пустом трамвае.
Напомним, украинка с 13-м размером сверкнула своей гордостью, заставив мужчин забыть обо всем.
Также Politeka писала, что украинка с 13-м размером подразнила сладкими «дыньками» в экстремальном декольте.