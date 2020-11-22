Німецька модель Хайді Клум вразила шанувальників, похвалившись вагітним животом на архівному знімку

Як повідомляє Politeka, кадром знаменитість поділилася в Instagram.

"Вітаю з днем народження, Йохан! Я так сильно люблю тебе і дуже пишаюся тобою", - йдеться в повідомленні.

Уточнимо, що таким чином вирішила привітати свого сина, якого народила ще у 2006-му році.

Шанувальники не могли висловитися про ідеальні форми кумира, оскільки знаменитість закрила можливість що-небудь коментувати під своїми постами.

До цього ми розповідали, що німецька модель Хайді Клум, яка раніше була одним з найвідоміших ангелів Victoria's Secret, приголомшила розпусним фото

Вона була повністю голою. Модель розляглася на підлозі, прикривши груди й закривши обличчя. Поруч з нею на повний зріст розлігся пес. Щоб опублікувати фото, Хайді довелося прикрити свою "п'яту точку" картинкою.

"Поїхали, Антон! Сьогодні понеділок", - підписала Клум фото, зазначивши, що її фотографував чоловік.

Судячи з усього, молодий чоловік Хайді оцінив пустощі своєї дружини, оскільки вирішив зняти його на фото

Нагадаємо, що гаряча Хайді Клум роздяглася і показала, як спокушає молодого чоловіка: з такою не занудьгуєш.

Як повідомляла Politeka, розпусна Хайді Клум роздяглася на очах брата молодого чоловіка, кадри облетіли мережу.

Також Politeka писала, що 47-річна Хайді Клум полонила розміром бюста в екстремальному декольте: Малятко на мільйон.