Популярная модель Хайди Клум, которая ранее была одним из самых известных ангелов Victoria's Secret, поделилась пикантными личными кадрами
Как сообщает Politeka.net, у себя в Инстаграм звезда опубликовала домашние фото, на которых позировала топлес рядом с братом своего молодого мужа. Как известно, в 2019 году Хайди Клум вышла замуж за солиста группы Tokio Hotel Тома Каулитца. Сейчас парню 31 год, а Хайди – 47 лет.
У Тома есть родной брат-близнец Билл, который играет с ним в группе. Судя по Инстаграму Хайди, Билл проводит с ними много времени. Они часто публикуют совместные снимки с отдыха и вечеринок.
Однако, на последнем фото близость парочки с братом перешла все границы. На фото обнаженная по пояс Хайди сидела возле бассейна, а рядом с ней позировал брат молодого мужа. Модель, похоже, совершенно не стеснялась, выставив напоказ свои пышные формы.
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Стоит отметить, что Хайди Клум известна своей любовью загорать топлес. Ее неоднократно ловили папарацци во время отдыха на пляже. При этом модель загорала обнаженной как в компании мужа, так и в компании своих детей.
Ранее мы писали, что Хайди Клум сверкнула обнаженным телом без прикрас. Красотка стояла у себя во дворе, повернувшись спиной к объективу камеры. Модель рисовала.
Напомним, что Хайди Клум засняли в кустах в одном белье, видно все: повезло молодому мужу.
Как сообщала Politeka, Хайди Клум пленила размером бюста в экстремальном декольте: малышка на миллион.
Также Politeka писала, что Хайди Клум в костюме русалки устроила жаркие игры под водой: молодой муж будет в восторге.