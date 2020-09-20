Популярная модель Хайди Клум, которая ранее была одним из самых известных ангелов Victoria's Secret, поделилась пикантными личными кадрами

Как сообщает Politeka.net, у себя в Инстаграм звезда опубликовала домашние фото, на которых позировала топлес рядом с братом своего молодого мужа. Как известно, в 2019 году Хайди Клум вышла замуж за солиста группы Tokio Hotel Тома Каулитца. Сейчас парню 31 год, а Хайди – 47 лет.

У Тома есть родной брат-близнец Билл, который играет с ним в группе. Судя по Инстаграму Хайди, Билл проводит с ними много времени. Они часто публикуют совместные снимки с отдыха и вечеринок.

Однако, на последнем фото близость парочки с братом перешла все границы. На фото обнаженная по пояс Хайди сидела возле бассейна, а рядом с ней позировал брат молодого мужа. Модель, похоже, совершенно не стеснялась, выставив напоказ свои пышные формы.

Стоит отметить, что Хайди Клум известна своей любовью загорать топлес. Ее неоднократно ловили папарацци во время отдыха на пляже. При этом модель загорала обнаженной как в компании мужа, так и в компании своих детей.

Ранее мы писали, что Хайди Клум сверкнула обнаженным телом без прикрас. Красотка стояла у себя во дворе, повернувшись спиной к объективу камеры. Модель рисовала.

Напомним, что Хайди Клум засняли в кустах в одном белье, видно все: повезло молодому мужу.

Как сообщала Politeka, Хайди Клум пленила размером бюста в экстремальном декольте: малышка на миллион.

Также Politeka писала, что Хайди Клум в костюме русалки устроила жаркие игры под водой: молодой муж будет в восторге.