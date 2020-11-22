Немецкая модель Хайди Клум впечатлила поклонников, похваставшись беременным животом на архивном снимке

Как сообщает Politeka, кадром знаменитость поделилась в Instagram.

«Поздравляю с днем рождения, Йохан! Я так сильно люблю тебя и очень горжусь тобой», - говорится в сообщении.

Уточним, что таким образом решила поздравить своего сына, которого родила еще в 2006-м году.

Поклонники не могли высказаться об идеальных формах кумира, поскольку знаменитость закрыла возможность что-либо комментировать под своими постами.

До этого мы рассказывали, что немецкая модель Хайди Клум, которая ранее была одним из самых известных ангелов Victoria's Secret, огорошила развратным фото

Она была полностью голой. Модель разлеглась на полу, прикрыв грудь и закрыв лицо. Рядом с ней во весь рост разлегся пес. Чтобы опубликовать фото, Хайди пришлось прикрыть свою «пятую точку» картинкой.

«Поехали, Антон! Сегодня понедельник», - подписала Клум фото, отметив, что ее фотографировал муж.

Судя по всему, молодой муж Хайди оценил баловство своей жены, поскольку решил заснять его на фото

Напомним, что горячая Хайди Клум разделась и показала, как соблазняет молодого мужа: с такой не заскучаешь.

Как сообщала Politeka, развратная Хайди Клум разделась на глазах брата молодого мужа, кадры облетели сеть.

Также Politeka писала, что 47-летняя Хайди Клум пленила размером бюста в экстремальном декольте: малышка на миллион.