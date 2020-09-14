Легендарный «ангел» Victoria's Secret, немецкая модель Хайди Клум сверкнула пышным бюстом в пикантном платье

Как передает Politeka.net, у себя в Инстаграм звезда опубликовала видео, на котором похвасталась своим пышным бюстом. Модель была одета в невероятно красивое платье с экстремальным декольте. Наряд переливался на свету, но внимание поклонников было приковано к аппетитной груди Хайди. Тем более, что красотка специально крутилась перед камерой, чтобы ее бюст могли рассмотреть с разных ракурсов.

Как известно, Хайди, несмотря на возраст, все чаще публикует у себя в сети откровенные фото. Порой женщина появляется на снимках совершенно голой. Это не удивительно, ведь 47-летняя Клум замужем за молодым музыкантом, поэтому должна соответствовать.

Добавим, что недавно модель поделилась пикантным снимком, на котором сидела на ступеньках в экстра-мини. Модель была одета в очень короткое платье и туфли на каблуках. Она присела, засветив лишнее. Женщина подставила лицо солнцу и наслаждалась погодой.

Стоит отметить, что несмотря на свой возраст выглядит Хайди превосходно. У нее хорошая фигура, красивое лицо и душа молодой девочки. Это все, несмотря на то, что Клум многодетная мать.

Напомним, что Хайди Клум в одних колготках потрясла «персиками» перед чужим мужчиной: «Тело 25-летней».

Как сообщала Politeka, Хайди Клум в костюме русалки устроила жаркие игры под водой: молодой муж будет в восторге.

Также Politeka писала, что горячая Хайди Клум разделась и показала, как соблазняет молодого мужа: с такой не заскучаешь.