Популярная немецкая модель Хайди Клум, которая ранее была одним из самых известных ангелов Victoria's Secret, огорошила развратным фото

Как передает Politeka.net, у себя в Инстаграм Хайди опубликовала весьма откровенное фото. Она была полностью голой. Модель разлеглась на полу, прикрыв грудь и закрыв лицо. Рядом с ней во весь рост разлегся пес. Чтобы опубликовать фото, Хайди пришлось прикрыть свою «пятую точку» картинкой.

«Поехали, Антон! Сегодня понедельник», - подписала Клум фото, отметив, что ее фотографировал муж.

Судя по всему, молодой муж Хайди оценил баловство своей жены, поскольку решил заснять его на фото. Напомним, что в 2019 году Клум вышла замуж за Тома Каулитца, который младше ее на 16 лет.

Стоит отметить, что фото 47-летней модели оказалось очень бесстыжим, но подобное фото уже публиковала у себя в сети американская модель Эмили Ратаковски. Она тоже лежала на полу в обнимку с собакой и была практически полностью обнаженной.

Ранее мы писали, что Хайди Клум устроила невероятную съемку под водой. Модель надела костюм русалки и улеглась в ванную. У нее был чешуйчатый топ и хвост. Ножки Клум были туго стянуты хвостом, а верхняя часть тела осталась практически обнаженной.

Напомним, что горячая Хайди Клум разделась и показала, как соблазняет молодого мужа: с такой не заскучаешь.

Как сообщала Politeka, развратная Хайди Клум разделась на глазах брата молодого мужа, кадры облетели сеть.

Также Politeka писала, что 47-летняя Хайди Клум пленила размером бюста в экстремальном декольте: малышка на миллион.