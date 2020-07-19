Легендарный «ангел» Victoria's Secret, немецкая модель Хайди Клум сверкнула оголенным телом без прикрас
Как передает Politeka.net, свежее фото появилось у звезды в Инстаграм. Хайди была одета в белый купальник. Она стояла у себя во дворе, повернувшись спиной к объективу камеры. 47-летняя модель занималась творчеством. В руках у нее были кисти, на столе стояли краски, а рядом красовалась красивая картина. Хайди решила поэкспериментировать и сделала прическу с использованием кистей для красок.
Особое внимание на фото привлекла «пятая точка» модели. Для своего возраста красотка выглядит на все 100%. Видно, что у модели нет ни капельки лишнего веса.
Стоит отметить, что Хайди та еще затейница. Недавно она устроила безумные игры с 30-летним мужем у себя во дворе. Всем происходящим модель решила поделиться с поклонниками. На снимках голая Хайди позировала в странных позах перед своим мужем, целовалась с ним и кокетничала. С такой красоткой не заскучаешь, да и возраст, наверное, не играет роли. По крайней мере, для молодого супруга модели.
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Ранее мы писали, что в сети обсуждают неудачный наряд Хайди, который она выбрала для шоу. Ее пышная грудь не поместилась в тесное платье и буквально выпрыгивала из него.
Напомним, что пышногрудая Хайди Клум в неприличном мини засветила лишнее прямо на съемках: "Перебор...".
Как сообщала Politeka, роскошную Хайди Клум засняли в кустах в одном белье, видно все: повезло молодому мужу.
Также Politeka писала, что Хайди Клум в одних колготках потрясла «персиками» перед чужим мужчиной: «Тело 25-летней».