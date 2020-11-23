Гривні буде не солодко

Курс валют в Україні 23 листопада потужно розтрощиться на гривню, яка буде втрачати позиції одна за одною

Таким є прогноз фахівців з НБУ, розповідає Politeka.

Стодоларовий "вічнозелений" після вихідних буквально озвірів, відібравши у гривні 9,81 пункти. Євро піде ще далі, обдерши гривню на 19,13 позиції.

Курс валют в Україні 23 листопада:

100 доларів – 2835,53 гривні;

100 євро - 3362,66 гривні.

Гривня трохи подешевшає і на тлі російського рубля. Його можна буде купити за 0,37024 грн.

Як повідомлялося до цього, Нацбанк не стримував планку у 28,34 грн/Долар, встановлену 26 жовтня на міжбанківських торгах, в результаті відбувається падіння гривні.

За словами аналітика Андрія Шевчишина, зростання курсу долара відбулося на тлі повідомлення про те, що держборг України становить 2,3 трильйона грн (82,89 млрд дол.).

За вересень держборг збільшився на 4,55 млрд гривень (на 2,3 млрд дол.). За інформацією Міністерства фінансів, Україна в цьому році повинна виплатити 16,4 млрд дол. боргу, а пікові виплати припадають на III квартал - 6,3 млрд.

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