Эксперт рассказал, как госдолг Украины повлиял на курс доллара

Нацбанк не сдерживал планку в 28,34 грн/доллар, установленную 26 октября на межбанковских торгах, в результате происходит падение гривны.

По словам аналитика Андрея Шевчишина, рост курса доллара произошел на фоне сообщения о том, что госдолг Украины составляет 2,3 триллиона грн (82,89 млрд дол).

За сентябрь госдолг увеличился на 4,55 млрд гривен (на 2,3 млрд дол), пишет Дело. По информации Министерства финансов, Украина в этом году должна выплатить 16,4 млрд дол долга, а пиковые выплаты приходятся на III квартал - 6,3 млрд.

Шевчишин также заявил, что 27 октября Минфин продал гривневые ОВГЗ, однако полученные средства никак не повлияли на ресурсный и валютный рынки на следующий день.

Как отметил эксперт, вчерашнее размещение ОВГЗ было критически низким, спрос упал, несмотря на немного поднявшуюся доходность облигаций.

Сейчас рынок "обдумывает" новости о решении Конституционного суда по электронному декларированию, а также ситуацию вокруг НАБУ. Указанные факторы могут стать проблемой для сотрудничества с МВФ, которое очень необходимо в будущем году.

Кроме того, сейчас важна и эпидемиологическая ситуация, а также аграрный сектор. Последний испытывает большие трудности из-за низкого урожая.

В итоге аналитик предупредил о том, что в скором времени можно ожидать понижение гривны, однако она вряд ли опустится ниже 28,4 грн за дол.

Напомним, аналитик Тарас Котович сообщил, что текущая неделя пройдет под знаком налоговых платежей.

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