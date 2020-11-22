Відомий український хореограф і суддя "Танців з зірками" Влад Яма поділився сімейним фото з дружиною і сином

На знімку Влад і Ліліана тримають за руки п'ятирічного сина Леона, передає Politeka.net.

При цьому глава сімейства йде вперед, Ліліана стоїть ззаду, а у дитини такий вигляд, ніби він не знає, з ким з батьків залишитися. Відзначимо, що всі троє – в дуже стильних нарядах. На владі – чорний шкіряний жилет і шкіряні брюки такого ж кольору. Його дружина - в шкіряних ботфортах, чорній сукні, спідниця якої складається зі шкіряних шнурків, а вітер оголює стегно, і чорних напівперчатках. На хлопчикові – чорна футболка і штани в тон.

Фото зроблено в дубайській пустелі, оскільки сім'я полетіла на відпочинок в Об'єднані Арабські Емірати.

"Мої підтримка, опора і любов!..❤️ @liliya_yama. Завтра – непростий день... Але разом ми пройдемо через все!..🤗", – підписав фото хореограф.

У коментарях фоловери кинулися вітати пару з Днем сина і бажати всього найкращого.

"Виглядає так, ніби Влад йде від сім'ї і тягне малого, а мама не хоче, а малюк не знає, чого хоче)))😅", "вітаю зі святом Днем сина!", "Влад, Ви теж мамин син, тому Вас і Лео зі святком!!! Нехай Ваша мама і Ліліаночка будуть завжди здорові і життєрадісні.... Тримаємо за Вас кулачки, операція повинна бути не складна, все буде добре, ми з Вами....💪 💋", – пишуть у коментарях шанувальники.

Були й ті, хто порівняв сім'ю з героями мультфільму, а Влада - з російським репером Джиганом.

Про яку саме операцію йдеться, Яма не уточнив. Як відомо, під час зйомок чергового випуску шоу «Танці з зірками» суддя шоу отримав саме в той момент, коли невдало зловив Юлію Саніну під час виконання номера. Хореограф почув хрускіт в кисті, потім відчув сильний біль і зрозумів, що справи погані.

Нагадаємо, Влад Яма показав, як травмувався на "Танцях з зірками", відео інциденту з Саніною: "Почув хрускіт...".

Як повідомляла Politeka, пристрасна дружина Ями в міні-шортах показала, як не дає чоловікові розслаблятися.

Також Politeka писала, що Влад Яма з "Танців з зірками" зізнався в помилці з дружиною Лілією, шлюб опинився під загрозою: "Для дівчини це важливіше".