Небажання Софії Ротару знижувати свої гонорари викликало шквал обурення і вдарило по її колезі по сцені Аллі Пугачовій

Як відомо, легенда естради відмовилася зменшувати суму гонорарів на час пандемії, передає Politeka.net.

"Знижувати гонорар, як зробили російські зірки, Софія Михайлівна не хоче. Плюс до всього у неї дуже дорога логістика і супутні витрати... В цілому набирається сума на 2 мільйони. Виходить, щоб тільки забезпечити всі витрати по її приїзду, організаторам потрібно заплатити гонорар Баскова", – заявив концертний директор співачки.

У мережах засудили артистку за такий підхід, проте абсолютно несподівано за неї заступилася скандально відомий блогер Олена Міро.

"Пісні Софії Михайлівни – зовсім не моя тема , а ось її позиція мені дуже близька. Це – позиція поважаючої себе людини, професіонала своєї справи, а не повії, що леститься перед можновладцями в надії на відповідні «ніштячки»», – у своїй різкій манері написала Міро.

Більш того, вона порівняла Ротару і Пугачову не на користь другої.

"На неї приємно подивитися. Як мінімум, тому, що вона завжди, між іншим, одягнена, на відміну від тієї ж Алки (Пугачової – прим. ред.). Її життєвий шлях викликає особисто у мене повагу".

Автор доповнила свої слова красномовними кадрами з розряду "відчуйте різницю".

Раніше ми писали, що 73-річна Софія Ротару захопила нестаріючою красою. На фото в соцмережі вона постала в чорному довгому платті з чорно-білою спідницею біля білого авто. Її обличчя, як зазвичай прикрашає чарівна посмішка. Образ доповнюють прикраси і чорний елегантний клатч.

Нагадаємо, що вічно молода Ротару не перестає дивувати дивовижною зовнішністю: "Проживе 100 років".

А ще Politeka писала, що 19-річна внучка Софії Ротару спокусила позою в білосніжному вбранні.

Також Politeka повідомляла, що красунчик-онук Софії Ротару підкорив своїм талантом, бабуся пишається: "Просто чудовий".