Известная украинская певица София Ротару показала свежий образ

На фото София позирует в зеленой вышиванке, сидя в саду возле клумб с тюльпанами и другими цветами. Ротару улыбалась на камеру, а глаза прикрыла стильными очками. На еще одном снимке красавица позировала возле лохматого белокурого пса. На последнем кадре певица стояла возле другой клумбы с цветами. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.

"С Днем Вышиванки", - написала Ротару.

Фанаты, включая внучку Ротару Соню, поставили более 10 тысяч лайков и написали множество комментариев:

"Солнышко наше родненькое с праздником вас София Михайловна", "Шикарна как всегда", "Потрясающая", "Иванка,ты Иванка! Сорочка вышиванка!!....", "София Михайловна, как вы прекрасны", "Я вас обожаю Софья Михаиловна", "Благодаря именно Вам,я полюбила ещё в детстве и научилась этому искусству, Люблю Вас!", "Самая красивая, самая любимая", "София Михайловна живите сто лет".

Ранее мы сообщали, что архивное фото легендарной Софии Ротару покорило социальные сети.

В частности, снимок был опубликован на фан-странице "София Ротару. Время мое" в соцсети Instagram.

На архивном фото, сделанном, вероятно, в 70-80-ых годах, можно увидеть легендарную певицу Софию Ротару с "львиной гривой" в качестве прически, которая тогда была очень популярной.

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А еще Politeka писала, что София Ротару сверкнула в обтягивающих джинсах, певицу не узнать

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