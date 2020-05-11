Певица София Ротару поздравила своего внука Анатолия Евдокименко с новым творческим достижением

Об этом она написала на своей странице в Instagram.

«Анатолий, @shmn С премьерой нового трека! Удачи! Я в тебя верю! ❤», - написала артистка.

Также она опубликовала новую композицию своего внука. Трек называется Solar Affair. (Чтобы посмотреть - просколльте вниз)

Сам Анатолий ответил на пост звездной бабушки довольно сдержанно.

Фолловеры Ротару присоединились к поздравлениям.

«Поздравляем! Очень красивый трек! Удачи Анатолию!!!», «Удачи! и покорения высоких вершин 21__века в творчестве прекрасный милый молодой человек Анатолий русланович!!! Дерзай с Божьей помощью», «Удачи и наши поздравления», " Трек просто восхитительный и очень красивый!😍 Желаю удачи в дальнейшем", - пишут в сети.

Внук Ротару Анатолий, названного в честь дедушки, несколько лет выступает в качестве диджея под псевдонимом AnatoliyMiDi.

Также он занимается фотографией.

Образование парень получил в Британии. Анатолию пророчили модельную карьеру, ведь у него подходящая внешность.

В Instagram у парня почти 18 тысяч подписчиков. Он регулярно публикует профессиональные снимки и свои треки. Кстати, в сети он позиционирует себя как музыкального продюсера и DJ.

Как видно, вся семья легендарной певицы отличается творческой жилкой. Младшая сестра Анатолия София – певица, как и бабушка, в честь которой ее назвали. Девушка выступает под псевдонимом Соня Кей.

Известно также, что сын Ротару – Руслан Евдокименко и его жена продюсеры. Они не очень публичные люди, но ведут активную светскую жизнь.

Напомним, что София Ротару в компании кареглазого красавца произвела настоящий фурор: "Да ей больше 45 лет не дашь!".

Как сообщала Politeka, юная внучка Ротару устроила взрослые танцы в обтягивающем топе: "Такое бабушке и не снилось".

Также Politeka писала, что внучка Ротару встревожила фото из американского метро: "Вирус кругом...".