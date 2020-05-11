Певица София Ротару поздравила своего внука Анатолия Евдокименко с новым творческим достижением
Об этом она написала на своей странице в Instagram.
«Анатолий, @shmn С премьерой нового трека! Удачи! Я в тебя верю! ❤», - написала артистка.
Также она опубликовала новую композицию своего внука. Трек называется Solar Affair. (Чтобы посмотреть - просколльте вниз)
Сам Анатолий ответил на пост звездной бабушки довольно сдержанно.
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Фолловеры Ротару присоединились к поздравлениям.
«Поздравляем! Очень красивый трек! Удачи Анатолию!!!», «Удачи! и покорения высоких вершин 21__века в творчестве прекрасный милый молодой человек Анатолий русланович!!! Дерзай с Божьей помощью», «Удачи и наши поздравления», " Трек просто восхитительный и очень красивый!😍 Желаю удачи в дальнейшем", - пишут в сети.
Внук Ротару Анатолий, названного в честь дедушки, несколько лет выступает в качестве диджея под псевдонимом AnatoliyMiDi.
Также он занимается фотографией.
Образование парень получил в Британии. Анатолию пророчили модельную карьеру, ведь у него подходящая внешность.
В Instagram у парня почти 18 тысяч подписчиков. Он регулярно публикует профессиональные снимки и свои треки. Кстати, в сети он позиционирует себя как музыкального продюсера и DJ.
Как видно, вся семья легендарной певицы отличается творческой жилкой. Младшая сестра Анатолия София – певица, как и бабушка, в честь которой ее назвали. Девушка выступает под псевдонимом Соня Кей.
Известно также, что сын Ротару – Руслан Евдокименко и его жена продюсеры. Они не очень публичные люди, но ведут активную светскую жизнь.
Напомним, что София Ротару в компании кареглазого красавца произвела настоящий фурор: "Да ей больше 45 лет не дашь!".
Как сообщала Politeka, юная внучка Ротару устроила взрослые танцы в обтягивающем топе: "Такое бабушке и не снилось".
Также Politeka писала, что внучка Ротару встревожила фото из американского метро: "Вирус кругом...".