Нежелание Софии Ротару понижать свои гонорары вызвало шквал возмущения и ударило по ее коллеге по сцене Алле Пугачевой

Как известно, легенда эстрады отказалась уменьшать сумму гонораров на время пандемии, передает Politeka.net.

«Понижать гонорар, как сделали российские звезды, София Михайловна не хочет. Плюс ко всему у нее очень дорогая логистика и сопутствующие расходы... В общей сложности набирается сумма на 2 миллиона. Получается, чтобы только обеспечить все расходы по ее приезду, организаторам нужно заплатить гонорар Баскова», – заявил концертный директор певицы.

В сетях осудили артистку за такой подход, однако совершенно неожиданно за нее заступилась скандально известный блогер Лена Миро.

«Песни Софии Михайловны – совершенно не моя тема, а вот её позиция мне очень близка. Это – позиция уважающего себя человека, профессионала своего дела, а не проститутки, заискивающей перед власть имущими в надежде на ответные «ништячки»», – в своейственной ей резкой манере написала Миро.

Более того, она сравнила Ротару и Пугачеву не в пользу второй.

«На неё приятно посмотреть. Как минимум, потому, что она всегда, между прочим, одетая, в отличие от той же Алки (Пугачевой – прим. ред.). Её жизненный путь вызывает лично у меня уважение».

Автор дополнила свои слова красноречивыми кадрами из разряда «почувствуйте разницу».

Ранее мы писали, что 73-летняя София Ротару восхитила нестареющей красотой. На фото в соцсети она предстала в черном длинном платье с черно-белой юбкой возле белого авто. Ее лицо, как обычно украшает обворожительная улыбка. Образ дополняют украшения и черный элегантный клатч.

Напомним, что вечно молодая Ротару не перестает удивлять изумительной внешностью: "Проживет 100 лет".

А еще Politeka писала, что 19-летняя внучка Софии Ротару соблазнила позой в белоснежном наряде.

Также Politeka сообщала, что красавчик-внук Софии Ротару покорил своим талантом, бабушка гордится: «Просто восхитительный».