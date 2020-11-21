У Софии Ротару появились проблемы с концертами

Подробности рассказал концертный директор певицы Сергей Лавров, передают российские СМИ.

Не секрет, что во время мировой пандемии многие артисты терпят убытки, но ситуацию Софии Ротару усугубляет ее желание получать гонорары в долларах. Певица наотрез отказывается понижать оплату за свои выступления и в итоге заказчики выбирают артистов "подешевле".

"Чтобы только обеспечить все расходы по ее приезду, организаторам нужно заплатить гонорар Баскова. А ведь еще ей самой нужно заплатить гонорар. Поэтому заказчики выбирают тех, кто подешевле. Сейчас кризис: денег ни у кого нет", - пояснил Лавров.

В то же время он подчеркнул, что Ротару примет участие в "Песне года" и выступит там совершенно бесплатно.

"Она готова отсидеть для этого карантин. Хочу подчеркнуть: выступление Ротару на фестивале «Песня года» будет бесплатным. У Софии Михайловны давняя дружба с Игорем Крутым, поэтому гонорар ей никто платить не будет", - подытожил концертный директор певицы.



