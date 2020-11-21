У Софии Ротару появились проблемы с концертами
Подробности рассказал концертный директор певицы Сергей Лавров, передают российские СМИ.
Не секрет, что во время мировой пандемии многие артисты терпят убытки, но ситуацию Софии Ротару усугубляет ее желание получать гонорары в долларах. Певица наотрез отказывается понижать оплату за свои выступления и в итоге заказчики выбирают артистов "подешевле".
"Чтобы только обеспечить все расходы по ее приезду, организаторам нужно заплатить гонорар Баскова. А ведь еще ей самой нужно заплатить гонорар. Поэтому заказчики выбирают тех, кто подешевле. Сейчас кризис: денег ни у кого нет", - пояснил Лавров.
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Ранее стало известно, что певица за время карантина лишилась более 42 миллионов рублей доходов. И это только за весну 2020 года. Какую сумму потеряла певица за весь период пандемии остается лишь только догадываться.
Напомним, что вечно молодая Ротару не перестает удивлять изумительной внешностью: "Проживет 100 лет".
А еще Politeka писала, что София Ротару с львиной гривой потрясла видом, такой певицу еще не видели: "Ну очень дерзкая!".
Также Politeka сообщала, что красавчик-внук Софии Ротару покорил своим талантом, бабушка гордится: «Просто восхитительный».