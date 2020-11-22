Відома модель Альона Омович, яку називають Українською Кардаш'ян, показала себе в незвичайному місці

На фото Олена лежала на лікарняному ліжку в топі і під ковдрою. На руці можна побачити трубочку від крапельниці. Волосся у красуні залишилися розпущеним, модель дивилася прямо в камеру. Як можна зрозуміти, свято у зірки не вдався. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.

"Sweet 26. Коли збиралася відзначати ДР біля океану, а замість цього прилетіла на госпіталізацію. З 26 річчям мене. У такі моменти розумієш, що готовий віддати будь-які гроші, аби бути здоровим по клацанню пальця. Шкода що так не буває...2020 закінчуйся вже, ну!",- написала Омович.

Фанати поставили понад 13 тисяч лайків і написали коментарі:

"Бажаю Вам міцного здоров'я, і якнайшвидшого одужання", " З Днем Народження...здоров'я тобі мій ангел", " капець, Малятко! Поправляйся швидше!!!!", "З днем народження, Олена","з днем Народження Вас міс, нехай завжди світить сонце".

Повідомлялося, що відома київська модель Олена Омович посвітила бюстом в непристойно короткому топі.

Як видно на фото, багатьом сподобався кадр з Омович, що позує на тлі океану з непристойно-коротким топом, задертим на її бюсті.

Біла майка з написом "Марвел" і червона Нижня білизна зробили образ Олени вельми провокативним, адже вона нічого не приховала.

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