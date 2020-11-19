Известная модель Ким Ли, которую называют корейской Кардашьян, взбудоражила образом в латексном боди

В социальной сети Инстаграм существует множество страниц моделей, которые очень похожи на Ким Кардашьян. Алена Омович, Анастасия Квитко, Деми Роуз и многие другие девушки являются не единственными, которых называют копиями Ким. К примеру, Ким Ли ,ранее проживающая в Южной Корее, смогла завоевать внимание публики также благодаря эффектной внешности.

Молодая брюнетка по мнению фанатов и правда похода так называемую "копию" звезды реалити-шоу. Причем и на ее сестру Кайли Дженнер тоже. Ли может похвастаться длинными черными локонами, тонкой талией и пухлыми губами, выделяющимися всегда при помощи нюдового макияжа.

На одном из своих фото девушке удалось подразнить фанатов также достоинствами своего тела, которое Ли прикрыла одним лишь латексным боди на тонких бретельках. Столь жаркий кадр не оставил фанатов равнодушными, ведь Ким повернулась так, что смогла показать фигуру в весьма выгодном свете.

«Золотое состояние у этой девушки; Я хочу, чтобы ты была в моей жизни; Бог сотворил самую смелую и красивую бомбу❤; Кимли, как прекрасны и прекрасны эти принцессы, ты ангел, упавший с небес Я люблю тебя 😍; Ого, красиво 😍; Красиво 💋; Проклятая девочка такая красивая 😍💗💕; люблю тебя, Ким 😘; Красавица 🔥🔥 @kimlee; Такая красивая и роскошная фигура целует тебя; Ваш наряд выглядит так, как будто он сделан из фруктовых рулетов, могу я съесть его, ха-ха».

Ранее мы писали, что девушка постоянно меняет образы и лучшими из выбранных делится в социальной сети Инстаграм. На фото Ли всегда старается показать немного лишнего, но не переходя за рамки приличий.

Так, на фото видно, как Ли почти сбросила с себя белую рубашку и расстегнула все пуговицы, как бы показывая, как выглядит ее бюст с довольно смелого ракурса. Камера рядом с Ли была направлена с низу на верх, из-за чего создается еще более неоднозначный вид на ее фигуру.

Девушка же отвернулась от объектива и предоставила полный обзор на бюст, едва прикрывшись рубашкой. Как и ожидалось, непривычно открытый и смелый снимок не оставил фанатов равнодушными.

Напомним, корейская Кардашьян ослепила видами на свои прелести в красном белье

А еще Politeka писала, что корейская Кардашьян в атласном белье опустилась на колени

А еще Politeka сообщала, что корейская Кардашьян задрала платье и потрясла красотами в образе хищниц