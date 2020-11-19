И как тут можно выбрать?

Модель Алена Омович, которую в Сети называют украинской Кардашьян, покрутилась перед камерой в вызывающем образе

Как передает Politeka.net, красотка опубликовала свежие фото в своем микроблоге в Инстаграм, заставив публику выбрать лучшее из них.

Инстадива показала себя в ультракоротком платье молочного оттенка, похожем просто на длинный гольфик, ажурных белых колготках, шерстяном кардигане и высоких сапожках.

Брюнетка держала в руках стаканчик с напитком и белую сумочку.

Алена позировала в желтых листьях, выбирая наилучшие ракурсы, дабы изумить публику своими выпирающими пышными формами.

"1/2/3/4/5?💛 Застала ещё красивую осень для фото🍂 Потому что этим же вечером, когда было сделано фото все завалило снегом😂 Но очень тёплый кардиган меня спас🙈", - подписала снимки модель.

Пользователи кинулись обсуждать увиденное:

"Соски заморозились 😂"

"А че холодно 😂"

"🙈Какой жесткий фотошоп на талии, то листья поплыли, то на кардигане все полоски потянуло. И так же талия хорошая нафига борщить так"

"Алён у вас же красивая и так фигура , зачем вы талию еще больше уменьшаете ??"

"Соски вроде торчат , Ален 🤫"

"Клубника бомба, если честно"

"Просто круче девочки нет не свете!!! Атасс!!!🔥 Стиль, вкус, формы, красота, охренеть!"

"Как ты не мёрзнешь? На улице минус 2, а ты в колготках таких 😂"

"Алён они все великолепны ну ты же сама это знаешь...!!!! 🥰💜 💐"

Ранее мы сообщали, Омович покорила Сеть пикантными кадрами, на которых предстала в одних колготках, абсолютно без верха. Девушка расположилась на полу в томной позе, согнув одну ногу в колене и соблазнительно выгнув спинку.

"Все любят гучи-**ючи, а мы пара дураков на адике...(с)", - подписала кадр Омович.

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