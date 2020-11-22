Відома співачка Альбіна Джанабаєва похвалилася свіжим образом

На фото Альбіна позує в жовтій блузці і синій спідниці. Красуня залишила волосся розпущеним, а образ доповнила яскравим макіяжем. Джанабаєва посміхалася, а рукою доторкнулася до підборіддя. На другому кадрі співачка віддавала честь, а на третьому кадрі - стояла з невідомим красенем в рожевому піджаку. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.

"Ось і фінал не за горами, сьогодні заключний випуск", - написала Джанабаєва.

Фанати поставили більше тисячі лайків і написали коментарі:

"Такі класні образи завжди - просто балдеж. Не втомлююся захоплюватися вашою красою", " Ой, цей образ дорослішає, макіяж, костюм....", "Макіяж на жаль старить!", "Вибачте, ви не дуже", "сподіваємося на всі тузи.Але навіть якщо цього і не буде,то ви все одно найкраща", "красуня, як би вам було красиво в наших виробах", "Як завжди, красива".

Повідомлялося, що російська артистка Альбіна Джанабаєва виступила разом з чоловіком Валерієм Меладзе на дні народження популярного московського ресторану.

На фото видно, що публіка не морочилася масками, незважаючи на те, що в Москві щодоби фіксують тисячі нових хворих китайським вірусом. Шанувальники підійшли максимально близько до сцени, знімаючи артистів на телефони. Ні про яку соціальну дистанцію мови теж не йшло.

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