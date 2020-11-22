Известная певица Альбина Джанабаева похвасталась свежим образом

На фото Альбина позирует в желтой блузке и синей юбке. Красавица оставила волосы распущенными, а образ дополнила ярким макияжем. Джанабаева улыбалась, а рукой притронулась к подбородку. На втором кадре певица отдавала честь, а на третьем кадре - стояла с неизвестным красавцем в розовом пиджаке. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.

"Вот и финал не за горами, сегодня заключительный выпуск", - написала Джанабаева.

Фанаты поставили более тысячи лайков и написали комментарии:

"Такие классные образы всегда-просто балдёж. Не устаю восхищаться вашей красотой", "Ой, этот образ взрослит, макияж, костюм....", "Макияж увы старит!", "Извините, вы не очень", "Надеемся на все тузы.Но даже если этого и не будет,то Вы все равно лучшая", "Красотка, как бы вам было красиво в наших изделиях", "Как всегда, красива"

Сообщалось, что российская артистка Альбина Джанабаева выступила вместе с мужем Валерием Меладзе на дне рождения популярного московского ресторана.

На фото видно, что публика не заморачивалась масками, несмотря на то, что в Москве ежесуточно фиксируют тысячи новых больных китайским вирусом. Поклонники подошли максимально близко к сцене, снимая артистов на телефоны. Ни о какой социальной дистанции речи тоже не шло.

Напомним, Меладзе плюнул на все и признался, как изменял жене с Джанабаевой

А еще Politeka сообщала, что Седокова рассказала о поцелуе с Меладзе, который в итоге женился на Джанабаевой

Также Politeka писала, что Меладзе не смог утаить чувств к "темненькой" из его новой ВИА Гры, в Сети делают ставки



