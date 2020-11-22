Відома співачка Ольга Серябкіна, колишня солістка групи "Серебро", показала себе в незвичайному образі

На фото Серябкіна позувала в плащі і довгій сукні з великим декольте. Можна помітити, що красуня була без білизни і пишні груди випирала з наряду. Образ Ольга доповнила чобітьми, а волосся зібрала назад. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.

"Немає сигналу", - підписала коротко кадр Серябкіна.

Фанати поставили понад 15 тисяч лайків і написали коментарі:

"Оль,коли новий трек??", "Прекрасна"," дивись тільки вперед, люблю", " твої сигнали потрапляють завжди в саме серце, в найменший атом. Жарко", "не сумуй, все буде добре", "але я по супутниках тобі передам свою любов"," є відчуття що це назва нового треку"," сумна, але дуже красива", " Оля ти як завжди просто чудова!", "Підземна парковка, жах який", "Лазарєва поруч не вистачає".

Повідомлялося, що відома співачка Ольга Серябкіна, колишня солістка групи "Срібло", посвітила принадами в вирізі.

Так, кілька годин тому Ольга записала Селфі-відео у своєму сторіс. Артистка позувала, стоячи біля вікна.

Ольга одягла кофту з пікантним вирізом в районі грудей. Остання виставилася з розрізу і виглядала дуже привабливо.

Грайлива зірка моргнула в камеру і посміхнулася, а в підписі поставила просто сонечко.

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