Известная певица Ольга Серябкина, бывшая солистка группы "Серебро", показала себя в необычном образе

На фото Серябкина позировала в плаще и длинном платье с большим декольте. Можно заметить, что красотка была без белья и пышная грудь выпирала из наряда. Образ Ольга дополнила сапогами, а волосы собрала назад. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.

"Нет сигнала", - подписала коротко кадр Серябкина.

Фанаты поставили более 15 тысяч лайков и написали комментарии:

"Оль,когда новый трек??", "Прекрасная", "Смотри только вперёд, люблю", "Твои сигналы попадают всегда в самое сердце, в самый маленький атом. Жарко", "Не грусти, всё будет хорошо", "Но я по спутникам тебе передам свою любовь", "Есть ощущение что это название нового трека", "Грустная, но очень красивая", "Оля ты как всегда просто превосходна!", "Подземная парковка, ужас какой", "Лазарева рядом не хватает".

Сообщалось, что известная певица Ольга Серябкина, бывшая солистка группы "Серебро", посветила прелестями в вырезе.

Так, несколько часов назад Ольга записала селфи-видео в своем сторис. Артистка позировала, стоя у окна.

Ольга надела кофту с пикантным вырезом в районе груди. Последняя выставилась из разреза и смотрелась очень привлекательно.

Игривая звезда моргнула в камеру и улыбнулась, а в подписи поставила просто солнышко.

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