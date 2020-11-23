Відома модель Ніколь Потуральскі, колишня кохана Бреда Пітта, показала себе на прогулянці

На фото Ніколь показала себе в топіку і штанях. Зірка посміхалася, а волосся залишила розпущеним. Красуня вийшла в такому образі на прогулянку, адже на вулиці світило сонечко. Дівчина не соромилася показати точену фігуру і плоский животик, який визирав з наряду. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.

"Паморочиться в неділю, як торнадо", - підписала фото Ніколь.

Фанати поставили понад шість тисяч лайків і написали коментарі:

"Найяскравіша зірка у Всесвіті", " який розмір ти носиш? Це відповідає розміру?", "Який класний наряд", " я хочу поїхати в Німеччину. Хоча б тому, що так тепло і сонячно. Там коли-небудь йде сніг?", "Шукаю розумницю!", "Наймиліший наряд"," так красиво, гарної неділі", " Красива жінка у відмінному вбранні!", "Нестандартний стиль".

Ми повідомляли, що колишня кохана актора Бреда Пітта, німецька модель Ніколь Потуральскі виклала нові знімки на радість фанатам.

Модель попозувала в чотирьох абсолютно різних образах: вона розляглася на підлозі в темному светрі і штанях, посиділа в кріслі в чорному пальто на оголене тіло, задерши ногу, попозувала в ліфті, виставивши свою пружну п'яту точку.

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