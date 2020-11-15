Немецкая модель Николь Потуральски, которая крутила роман с Брэдом Питтом, пощеголяла на улице в стильном образе

Она выложила на своей странице в соцсети "Инстаграм" серию фото, сделанных в Берлине, передает Politeka.net. Красотка нарядилась в серый костюм с рельефными полосками, состоящий из закрытого топа с рукавами и просторных штанов с высокой талией. Благодаря смелому фасону живот модели остался обнаженным. Образ дополнила сумочка бежевого цвета.

Николь Потуральски устроила фотосессию под мостом. Сначала она попозировала перед камерой, накинув светлую курточку, а затем сбросила ее и порезвилась, скрестив руки. На одном из кадров можно заметить, что девушка была обута в белые кроссовки.

"Люблю супер стильный и удобный лук", - поделилась она в описании к снимкам.

Пользователи социальной сети восхитились внешним видом Николь в комментариях:

"Вау"; "Привет, друг-ангел"; "Супер мило"; "Слишком уютно"; "Всегда идеально"; "Ты такая красивая 😍"; "Люблю тебя до луны ♥ ️🌹"; "Действительно мило"; "слишком красиво и позитивно❤️❤️❤️"; "Такая богиня 🤤"; "Ты такая красивая и естественная. Мне тоже нравится удобная одежда"; "отлично выглядишь, красивые волосы"; "Такой мягкий наряд. Итак, божественно. Идеальный выбор, Ников. Прекрасно для вашей фигуры. Хорошие фото, и ваша улыбка шикарна".

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