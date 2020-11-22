Колишня учасниця колективу "ВІА Гра" Тетяна Котова поділилася кадрами з весілля, яке покажуть на головному каналі країни

На своїй сторінці в соціальній мережі Instagram співачка опублікувала анонс програми "Бачили відео?"на "Першому каналі", передає Politeka.net.

В ефірі шоу відбулося "одруження" улюбленців Тетяни – собак породи мальтіпу Кікі і Степашки.

Як видно на кадрах, Тетяна принесла своїх вихованців до весільної арки, посадивши на стільчики перед ведучим. На Кікі було рожеве платтячко з бантиком, на Степашці – чорний "смокінг".

"Мені давно прийшла ідея зробити весільну церемонію для Кікі і Степашки, і, як часто думають, вони не брат і сестра🤭 Дякую всій команді, що відразу відгукнулися, підтримали і допомогли втілити наше весілля-мрію в життя. Разом ми зробили цю подію найзворушливішою! 🐶 + 🐶 = 💕",– написала Котова під відео.

За її словами, весілля було справжнісіньким: зі свідоцтвом, квітковою аркою, червоною килимовою доріжкою, посипаною пелюстками. Вів церемонію Дмитро Сахно.

Після церемонії "молодят" посадили в іграшкове авто, як справжніх чоловіка і дружину, що виглядало кумедним.

"Погодьтеся, що Кікі і Степашка максимально чарівні у своїх весільних нарядах, підготовлених спеціально для події. ️З приміркою, пошиттям, катанням у весільному авто і клятвами - все, як у звичайних людей! 🐕❤️❤️❤️. Дякую всім, хто зробив цей день незабутнім", – додала Тетяна.

Шанувальники не втрималися від захоплення:

"Як зворушливо!", "Як же це мило😍вони такі милі у вас😍", "Привітик, Танюшка🌹 😆 👍! Вітаю 🐶 🐶молодих🌹 🌷 🌼 😆! І я там був і мед там пив😆 😂! Молоді гірко😆 👍!", "Якщо чесно, це просто казково, вітаю.💜 💜Це дійсно незабутня подія", "Ой як мило", – пишуть у коментарях.

Правда, знайшлися і ті, хто не зрозумів ідеї:

«Не можу розділити ваше розчулення і радість. Я не розумію цього. Тварин люблю, але це вже перебір, я вважаю».

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