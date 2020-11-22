Актриса Єлизавета Василенко з серіалу "Школа" розбурхала домашньою фотосесією з друзями
Як передає Politeka.net, 22-річна зірка опублікувала свіжі фото в своєму мікроблозі в Instagram, на яких показала забави, в тому числі і в спальні.
Ліза, яка зіграла дівчину-блогера Лолу в "Школі", в житті також активно виставляє своє особисте життя напоказ. Цього разу інстадива похвалилася, як весело вона проводить час з двома друзями, хлопцем і дівчиною.
На одних кадрах Ліза і її товариші подуріли на дивані: вони сміялися, кривлялися, обіймалися. Але особливу увагу публіки привернуло інше фото - те , яке було зроблено на ліжку.
Василенко повернулася до камери однією з найапетитніших частин тіла - пружним "горішком". А так як дівчина була без штанів (можливо, в коротких шортиках, але ті були прикриті спортивною кофтою) - то кадр мав ще більший ефект.
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"друзі 💖", - лаконічно підписала фото актриса.
Користувачі бурхливо обговорили побачене:
"з Володею красиво виглядаєте 😍"
"У 2ій фотці жо*ааааа"
"Ліза ти супер❤️🔥, а серіал школа просто 🔥"
"Які ви милі 😍"
"Лі, ти така хороша. Хочу щоб ти була найщасливішою ❤❤❤"
"Друга фотка має особливий шарм🥵"
"Володі точно пощастило з такими дівчатками 🔥"
Раніше ми повідомляли, Василенко вразила красою на фото з близького ракурсу. Сонячне світло вдало падало на її обличчя. Погравши з кучерями, Ліза подивилася в сторону, відкривши пухкі губки.
"Як завжди чудова🥺 😍♥️", "шикардосік❤️❤️", "я в шоці з тебе", "дуже красива!", "Красуууня😍", - дівчину засипали компліментами.
Нагадаємо, Ліза Василенко зі "Школи" посвітила рожевим ліфчиком на терасі.
Також Politeka писала, що зірка "Школи" влаштувала гарячі ігри з Дорофєєвою на кухні, кадри облетіли мережу.