Актриса Єлизавета Василенко з серіалу "Школа" розбурхала домашньою фотосесією з друзями

Як передає Politeka.net, 22-річна зірка опублікувала свіжі фото в своєму мікроблозі в Instagram, на яких показала забави, в тому числі і в спальні.

Ліза, яка зіграла дівчину-блогера Лолу в "Школі", в житті також активно виставляє своє особисте життя напоказ. Цього разу інстадива похвалилася, як весело вона проводить час з двома друзями, хлопцем і дівчиною.

На одних кадрах Ліза і її товариші подуріли на дивані: вони сміялися, кривлялися, обіймалися. Але особливу увагу публіки привернуло інше фото - те , яке було зроблено на ліжку.

Василенко повернулася до камери однією з найапетитніших частин тіла - пружним "горішком". А так як дівчина була без штанів (можливо, в коротких шортиках, але ті були прикриті спортивною кофтою) - то кадр мав ще більший ефект.

"друзі 💖", - лаконічно підписала фото актриса.

Користувачі бурхливо обговорили побачене:

"з Володею красиво виглядаєте 😍"

"У 2ій фотці жо*ааааа"

"Ліза ти супер❤️🔥, а серіал школа просто 🔥"

"Які ви милі 😍"

"Лі, ти така хороша. Хочу щоб ти була найщасливішою ❤❤❤"

"Друга фотка має особливий шарм🥵"

"Володі точно пощастило з такими дівчатками 🔥"

Раніше ми повідомляли, Василенко вразила красою на фото з близького ракурсу. Сонячне світло вдало падало на її обличчя. Погравши з кучерями, Ліза подивилася в сторону, відкривши пухкі губки.

"Як завжди чудова🥺 😍♥️", "шикардосік❤️❤️", "я в шоці з тебе", "дуже красива!", "Красуууня😍", - дівчину засипали компліментами.

Нагадаємо, Ліза Василенко зі "Школи" посвітила рожевим ліфчиком на терасі.

Також Politeka писала, що зірка "Школи" влаштувала гарячі ігри з Дорофєєвою на кухні, кадри облетіли мережу.