Звезда сериала «Школа» Елизавета Василенко блеснула идеальной внешностью на фото

Звезда любит делиться с поклонниками кадрами из своей жизни, передает Politeka.net. Красотка очень фотогенична и прекрасно держится на камеру, любое ее фото вызывает восторг.

Известно, что красотка не только занимается актерской карьерой, но является моделью и Инстаграм-блогером.

На момент съемок сериала девушка была совершеннолетней, поэтому она не скромничала и смело размещала в соцсетях откровенные обнаженные фото.

Сейчас Василенко считается одной из самых популярных украинок. На страницу девушки в Инстаграм подписаны 1,1 миллиона человек.

В одном из последних постов звезда показала свое лицо крупным планом.

За три часа фото собрали почти 80 тысяч лайков и много комментариев.

"Как всегда великолепная 🥺😍♥️", "Шикардосик❤️❤️", "Я в шоке с тебя", "Очень красивая!", "Красавицаа😍", "Вау, очень красивая🥵❤️❤️❤️❤️❤️", "Самая красивая", "Крашиха 🦥🦋❤️", " Ну, очень красивая фотка 🔥💣🔥", "Какая же красавица😻", - написали пользователи сети.

Напомним, Елизавета Василенко позировала в белоснежном наряде, из-под которого виднеется голубая водолазка. Дополнить образ знаменитость решила эффектной прической и коробкой с шахматами.

«Кто не знал - обожаю шахматы! Вот записалась на курсы, завтра первый урок и я обязательно поделюсь впечатлением о нём», - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что Елизавета Василенко позировала полубоком в облегающем купальнике, который эффектно подчеркивает ее и без того роскошную фигуру. Глаза при этом красотка решила прикрыть с помощью очков.

Напомним, Лиза Василенко из "Школы" посветила розовым лифчиком на террасе.

Как сообщала Politeka, звезда "Школы" соблазнила пикантным образом, фото крупным планом.

Также Politeka писала, что звезда "Школы" устроила горячие игры с Дорофеевой на кухне, кадры облетели сеть.