Актриса Анна Комшал розпалила романтичним образом

Як передає Politeka.net, зірка, що стала мегапопулярною після ролі Женьки Ковальової в "Сватах", опублікувала свіжі фото в своєму мікроблозі в Instagram, проанонсувавши новий проект, в якому бере участь.

У кадрі Анна постала в рожевому топі, який складається з щільного корсета і рукавів-"ліхтариків". При цьому актриса блиснула оголеними плечима, поманивши публіку своїм жіночим шармом. Дівчина розташувалася боком до камери, вибравши, на її думку, найкращі ракурси.

Злегка розпатлана Кошмал із легкою посмішкою повернулася до камери, кинувши зухвалий погляд. У підписі актриса поставила хештег з новим серіалом "Папік 2".

Кокетка потрапила прямо в ціль: публіка в захваті.

"Красуня!!!"

"Прекрасна фея🥰"

"Найкраща в світі❤️"

"Попелюшка ти наша!♥️😻"

"Я сліпну від твоєї краси не буду відкривати очі поки ти не відповіси"

"Дуже чекаємо виходу серіалу "Папік 2". 🎬 Бажаю вам гарного осіннього дня 🍂🍂🍂☀️ 🌅 і бажаю удачі на зйомках "Папік 2" 🎬"

"Такі яскраві фото в такий похмурий день просто піднімають настрій! Спасибі 🙏😘"

"Ляля 🔥 😍 "

Раніше ми повідомляли, Анна бере участь в зйомках другого сезону гучного серіалу "Папік". Судячи з усього, їй дісталася роль вітряної красуні - Маргоші. Зірка нещодавно зробила відповідний пост у соцмережі, заінтригувавши публіку.

"Маргоша 💋 #шикблесккрасота #Папік2 🎬", - йдеться в підписі.

"Немає такої другої на світі жінки! Загадкова і неповторна✨ завжди приємно бачити😊 💕"; "коли прем'єра?"; "Як був закоханий, років 7 тому, так і зараз закоханий😸", - відреагували користувачі.

Нагадаємо, апетитна Женька з "Сватів" в мікрошортиках подражнила забороненим плодом.

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