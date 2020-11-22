Російська артистка Альбіна Джанабаєва виступила разом з чоловіком Валерієм Меладзе на дні народження популярного московського ресторану

Відповідними кадрами співачка поділилася на своїй сторінці в соціальній мережі Instagram, передає Politeka.net.

На фото видно, що публіка не морочилася масками, незважаючи на те, що в Москві щодоби фіксують тисячі нових хворих на китайський вірус. Шанувальники підійшли максимально близько до сцени, знімаючи артистів на телефони. Ні про яку соціальну дистанцію мови теж не йшло.

Проте, на фотографіях Альбіна виглядає по-справжньому щасливою і кайфує від уваги шанувальників. На ній чорна шовкова майка, штани і піджак з глибоким декольте. Привертає увагу і пристойного розміру хрестик з камінням.

Валерій Меладзе для виступу вибрав чорний костюм і білу сорочку.

Фанати не поскупилися на теплі слова на адресу пари, зазначивши, що енергетика концерту була приголомшливою, що відчувалося навіть через екрани моніторів.

"Яка красуня😘", "🌞🌞🌞🌞🌞🌞🌞🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸♥️💥♥️💥♥️💥♥️", "приголомшливий голос немає рівних. Чекаємо на нові пісні. Респект 🙌", "навіть перебуваючи не на концерті, отримала багато позитиву та енергії від вас через сторіз😻❤️", "ви така щаслива на концерті були. Просто чудо. А виконання на вищому рівні🔥", "найкрасивіша співачка в Росії!!! 🔥🔥🔥🔥🔥👏👏👍", "Дуже класно🔥 спасибі велике вам ❤️❤️❤️за концерт навіть через екран телефону було приємно за вами😘 спостерігати яка від вас тепла і приємна енергія йде з Валерієм спасибі Вам це було КРУТО🙏 🙏 🙏", – не стримуються шанувальники.

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