41-летняя российская певица Альбина Джанабаева, жена артиста Валерия Меладзе, очаровала публику исполнением песни из нового альбома в откровенном наряде

Как передает Politeka.net, звезда опубликовала свежее видео в своем микроблоге в Инстаграм с выступления на "Русском радио" (чтобы посмотреть ролик, проскролльте вниз).

Джанабаева презентовала свой новый альбом и поделилась небольшим отрывком с записи телеконцерта.

Знаменитость выбрала стильный брючный костюм молочно-кремового оттенка и черный корсет с пикантным разрезом на груди. От декольте красотки, которое та бесстыдно демонстрирует, расстегнув пиджак, невозможно отвести взгляда.

"#ОнМоеВсе ❤️ Live версия с концерта - презентации моего нового альбома на @russkoe_radio 🙌🏻 С первых нот хочется танцевать💃🕺", - поделилась Джанабаева.

Пользователи кинулись обсуждать увиденное, комментируя и внешний вид звезды, и исполнение песни. Примечательно, но многие отметили, что хит похож на старую песню коллеги Джанабаевой по группе "ВИА Гра" Татьяны Котовой.

"Эх... а я так надеялся на сольную версию #спасибоСердце ☺️❤️ но, конечно же, поздравляю с долгожданным релизом!!! Это такое важное событие для каждого артиста ⚡️⚡️⚡️💋"

"Не знаю кому что хочется, но мне под "Единственный" хочется плакать, Альбина что Вы творили? Такой шедевр... эта песня прям вошла в мою грешную жизнь и не уходит никогда❤️"

"невероятная песня😍 хочется танцевать вместе с вами!😅❤️"

"Песня огонь , имидж надо сменить , облегчить стиль .. 😉вы же красавица .. зачем прятать в костюм ?)))"

"Очень схожа песня с Татьяной Котовой Фиолето"

"Песня похожа на Котовскую песню, не помню как называется"

Напомним, пылкая Джанабаева с дерзким декольте пошалила в коридоре отеля.

А еще Politeka сообщала, что помолодевшая Джанабаева свела с ума внешним видом, жаркие фото.

Также Politeka писала, что Джанабаева забыла о муже и кинулась в объятия экс-любовника Собчак.