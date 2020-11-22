Российская артистка Альбина Джанабаева выступила вместе с мужем Валерием Меладзе на дне рождения популярного московского ресторана

Соответствующими кадрами певица поделилась на своей странице в социальной сети Инстаграм, передает Politeka.net.

На фото видно, что публика не заморачивалась масками, несмотря на то, что в Москве ежесуточно фиксируют тысячи новых больных китайским вирусом. Поклонники подошли максимально близко к сцене, снимая артистов на телефоны. Ни о какой социальной дистанции речи тоже не шло.

Тем не менее, на фотографиях Альбина выглядит по-настоящему счастливой и кайфует от внимания поклонников. На ней черная шелковая майка, брюки и пиджак с глубоким декольте. Привлекает внимание и приличного размера крестик с камнями.

Валерий Меладзе для выступления выбрал черный костюм и белую рубашку.

Фанаты не поскупились на теплые слова в адрес пары, отметив, что энергетика концерта была потрясающей, что чувствовалось даже через экраны мониторов.

«Какая красавица😘», «🌞🌞🌞🌞🌞🌞🌞🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸♥️💥♥️💥♥️💥♥️», «Потрясающий голос нет равных. Ждем новые песни. Респект 🙌», «Даже находясь не на концерте, получила много позитива и энергии от вас через сториз😻❤️», «Вы такая счастливая на концерте были. Просто прелесть. А исполнение на высшем уровне🔥», «Самая красивая певица в России!!! 🔥🔥🔥🔥🔥👏👏👍», «Очень классно🔥 спасибо большое вам ❤️❤️❤️за концерт даже через экран телефона было приятно за вами😘 наблюдать какая от вас теплая и приятная энергия идёт с Валерием спасибо Вам это было КРУТО🙏🙏🙏», – не сдерживаются поклонники.

Напомним, бесстыжая экс-«ВИА Гра» в кружевном белье раскрыла свой секрет: «Люблю пробовать новое».

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