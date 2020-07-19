41-летняя певица Альбина Джанабаева, жена артиста Валерия Меладзе, покорила красотой в светлом образе
Известная красотка опубликовала красивое фото, представ в, можно сказать, в невинном виде, передает Politeka.net.
Красотка была в длинной белой блузе с поясом на талии, который отлично подчеркнул ее стройность. Также артистка надела джинсы, в карман которых засунула руку.
Звезда прикрыла глаз розовой розой на длинной ножке. Ее легкий макияж завершила красная помада. Певица улыбнулась. Меладзе так повезло, что рядом с ним красотка-жена.
"Иногда стоит без слов... 🤍🤍🤍", "подписала фото Джанабаева.
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За три часа пост собрал более 2000 лайков и много комментариев.
"Красота😍😍", "Неа, смотреть на Вас и не говорить комплименты невозможно...❤️❤️❤️ ", "Вы прекрасная ❤️ ", "Альбин, ну как можно без слов?! И не говорить какая Вы красавица!!! Фотка просто офигеть какая! Вы сама нежность и элегантность! Люблю❤️❤️❤️❤️❤️🤗🤗😂😂😍😍😍😍😘😘😘😘👍🎂👍🤗🤗🤗💕💕🥰🥰🥰 ", "Донна Роза 😍", "Альбина!😍🔥Очаровательна и нежна! ", "Фото супер,действительно и слова не нужны,нежность..", "Вы прекрасна!!!!! Как всегда!!!!!", "Губы как лепестки роз )))🌹🌹🌹", - написали пользователи сети.
Напомним, Альбина Джанабаева предстала в наряде пастельных тонов. Звезда предстала в комбинезоне молочно-кремового оттенка расположилась в кресле держа перед собой лиловый цветок.
Певица закрыла им чуть ли не пол лица, оставив глаза, в которых читается ее романтическая душа. Джанабаева с легкой улыбкой кинула игривый взгляд в камеру.
Кадр пришелся по душе поклонникам.
Напомним, пылкая Джанабаева с дерзким декольте пошалила в коридоре отеля.
А еще Politeka сообщала, что помолодевшая Джанабаева свела с ума внешним видом, жаркие фото.
Также Politeka писала, что Джанабаева забыла о муже и кинулась в объятия экс-любовника Собчак.