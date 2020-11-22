Ектор Хіменес-Браво навчив українців по-новому використовувати один із сезонних осінніх продуктів

Як передає Politeka.net, відомий шеф-кухар і суддя українського проекту "МастерШеф" опублікував у своєму мікроблозі в Instagram новий рецепт, супроводивши його яскравими фото.

Так, Хіменес-Браво розповів, як спекти "неймовірно пухкий і просочений глазур'ю" пиріг з гарбуза.

"У мене з осінньою порою виникає багато приємних асоціацій. І, як у справжнього шефа, ці асоціації пов'язані з кухнею 👨🍳 тому протягом всієї осені я готую страви з гарбуза. Обожнюю цей продукт і дуже радий, що і українці його люблять і вирощують в промислових масштабах", - поділився кулінар.

Для пирога потрібно:

1 склянка цукру;

1 стакан коричневого цукру;

4 яйця,

1 ч. л. харчової соди;

1 ст. л. розпушувача;

200 гр вершкового масла;

3 склянки борошна;

1/2 склянки вершків 30%

1 ст. л. ванільного екстракту;

1/2 склянки сироватки;

1 ч. л. кориці;

1 ч. л. мускатного горіха;

250 гр гарбузового пюре.

Для глазурі:

1/2 склянки вершкового масла;

1 склянки коричневого цукру;

1 склянка цукрової пудри;

1/2 склянки вершків.

Духовку потрібно розігріти до 175°, випікати пиріг 1 годину.

Користувачі кинулися обговорювати побачене: деяких насторожила кількість цукру в цьому десерті.

"Цукру не забагато🤔"

"Дуже багато цукру. Норма зашкалює"

"Відмінний варіант для осені!"

"Смачний пиріжок) 👍 😊 "

"Просто без слів. ❤️❤️❤️"

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Потрібно змішати всі інгредієнти (вершковий сир (Філадельфія), борошно, яйце, жовток, вершки і цукор) до однорідної маси і повного розчинення цукру. Помістивши масу у форму для випічки, випікати в духовці при 220 градусів - 30 хвилин.

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