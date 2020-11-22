Ектор Хіменес-Браво навчив українців по-новому використовувати один із сезонних осінніх продуктів
Як передає Politeka.net, відомий шеф-кухар і суддя українського проекту "МастерШеф" опублікував у своєму мікроблозі в Instagram новий рецепт, супроводивши його яскравими фото.
Так, Хіменес-Браво розповів, як спекти "неймовірно пухкий і просочений глазур'ю" пиріг з гарбуза.
"У мене з осінньою порою виникає багато приємних асоціацій. І, як у справжнього шефа, ці асоціації пов'язані з кухнею 👨🍳 тому протягом всієї осені я готую страви з гарбуза. Обожнюю цей продукт і дуже радий, що і українці його люблять і вирощують в промислових масштабах", - поділився кулінар.
Для пирога потрібно:
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1 склянка цукру;
1 стакан коричневого цукру;
4 яйця,
1 ч. л. харчової соди;
1 ст. л. розпушувача;
200 гр вершкового масла;
3 склянки борошна;
1/2 склянки вершків 30%
1 ст. л. ванільного екстракту;
1/2 склянки сироватки;
1 ч. л. кориці;
1 ч. л. мускатного горіха;
250 гр гарбузового пюре.
Для глазурі:
1/2 склянки вершкового масла;
1 склянки коричневого цукру;
1 склянка цукрової пудри;
1/2 склянки вершків.
Духовку потрібно розігріти до 175°, випікати пиріг 1 годину.
Користувачі кинулися обговорювати побачене: деяких насторожила кількість цукру в цьому десерті.
"Цукру не забагато🤔"
"Дуже багато цукру. Норма зашкалює"
"Відмінний варіант для осені!"
"Смачний пиріжок) 👍 😊 "
"Просто без слів. ❤️❤️❤️"
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Потрібно змішати всі інгредієнти (вершковий сир (Філадельфія), борошно, яйце, жовток, вершки і цукор) до однорідної маси і повного розчинення цукру. Помістивши масу у форму для випічки, випікати в духовці при 220 градусів - 30 хвилин.
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