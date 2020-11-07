Судья украинского кулинарного шоу "МастерШеф" Эктор Хименес-Браво поделился рецептом вкуснейшего десерта



Как передает Politeka.net, пошаговый рецепт приготовления Баскского чизкейка он показал на своей Instagram-страничке.



Повар заверил, что эту вкуснятину сможет приготовить даже ребенок.



Я" привез этот рецепт из Страны Басков. Вы знали, что концентрация мишленовских ресторанов на душу населения там самая большая в мире? Но я влюбился даже не в это! Невероятная природа, приятный горный климат Испании и необъятная любовь к местному продукту. Там живут самые талантливые люди и именитые шефы. Они не только хранят традиционные испанские рецепты, они интерпретируют мировые блюда на свой лад", - эмоционально высказал Эктор под постом.

Для приготовления вам понадобится:

Сливочный сыр (Филадельфия) - 250 гр.

Мука-5 гр.

Яйцо-1 шт.

Желток - 1 шт.

Сливки 30% - 150 гр.

Сахар-60 гр.

А вот способ приготовления оказался действительно очень простым: вам нужно смешать все ингредиенты до однородной массы и полного растворения сахара. Поместив массу у форму для выпечки, выпекать в духовке при 220 градусов - 30 минут.

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